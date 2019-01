Dirk Müller - Lasst den Bullen los! Vom Sparer zum Aktionär!

Augsburg : Augsburger Schwabenhalle |

Dirk Müller ist Finanzexperte, mehrfacher Spiegel-Bestseller Autor, Politikberater, Vortragsredner, Verleger und gilt als „Dolmetscher zwischen den Finanzmärkten und den Menschen außerhalb der Börse“. Sein Weg am Frankfurter Parkett begann 1992, wo er als amtlich vereidigter Makler tätig war. Heute zählt er zu den bekanntesten Börsenexperten Deutschlands. Von den Medien erhielt Müller den Spitznamen „Mr. DAX“. Als Senator der Wirtschaft Deutschland und Chairman „FairFinance“ des Diplomatic Council berät er in nationalen und internationalen politischen Angelegenheiten ebenso wie Finanzexperte bei Anhörungen im Bundestag.

In Zeiten, in denen das Sparbuch keine Zinsen mehr bringt, überlegen immer mehr Menschen nun doch den Schritt an die Börse zu wagen. Doch wie investiere ich richtig in Aktien? Wie funktioniert das überhaupt? Was muss man beachten? Wie unterscheide ich wilde Zockerei von einem seriösen Investment? Was ist von den Kryptowährungen zu halten?

Diese Fragen und mehr beantwortet Dirk Müller in seinem neuen Live-Infotainment-Programm. Er wirft dabei einen scharfen Blick auf Finanzen, Wirtschaft und Börse - spannend, humorvoll und für jeden nachvollziehbar