Die Lustigmacher - "Und das am Hochzeitsmorgen" - Boulevard-Theater

Es ist wieder soweit: Boulevard-Theater in Don Bosco mit den Lustigmachern - Theater aus Leidenschaft!

Wer schon geheiratet hat, weiß, dass eine Hochzeit zwar ein wundervolles Ereignis ist, jedoch auch die eine oder andere ungewünschte Überraschung bereithalten kann-. Der gestresste Brautvater dreht am Hochzeitsmorgen etwas durch, eine Naht am Brautkleid reißt plötzlich, der Großvater hat Schwierigkeiten beim Anziehen seines schicken Hemdes, der Brautvater taucht mit den Blumen nicht rechtzeitig auf und jemand schleppt völlig unerwartet einen Karton mit einer Puppe an, die auch noch aussieht, wie ein Show-Girl - um nur einige Unvorhersehbarkeiten zu nennen...Und genau die sind die Zutaten der diesjährigen Komödie der Lustigmacher "Und das am Hochzeitsmorgen". Diese haben Ray Cooney und John Chapman gekonnt zu einem Komödiencocktail geschüttelt und das Ensemble der Lustigmacher serviert diesen Cocktail von skurriler Phantasie und realen kleinen Tücken, die das Leben in jedermanns Dasein bereithält. Den Zuschauer erwartet beste Unterhaltung mit einer Riesenportion Humor und Komik.Jetzt aber los - Karten bestellen: 08231-88742Im Pfarrsaal, Don-Bosco-Platz 3, 86161 AugsburgSa 11.5. / Sa. 18.5. / Fr. 24.5. - jeweils um 19.30 Uhr, Einlass um 19 UhrErwachsene 10 € / Kinder 5 €