Der Rote Faden zieht durch Deutschland

Tina Schüssler veröffentlicht am Freitag ab 18 Uhr ein weiteres neues Musikvideo: „Roter Faden“ im Genre Neue Deutsche Härte, mit einer grandiosen Geschichte des waren Lebens. Nach ihrem letzten Single Release „Geboren um zu sterben“, verbuchte die Sängerin und Schauspielerin, die nun auch eine Filmrolle bei Disney+ ergattert hat, über Nacht Tausende von YouTube Views. Gedreht wurde der Rote Faden in Augsburg. Auch die Staudenbahn von Hubert Teichmann war für die Dreharbeiten einen halben Tag im Einsatz.

Hier gehts zur Filmpremiere:

Roter Faden



Tina Schüssler ist in so vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken und feuert erfolgreich im Vollgasmodus. In Fernsehsendungen wird sie als Unikat und Phänomen betitelt, hat zwei Plattenverträge, bekommt Filmrollen in Kino und Disney+ Produktionen als Schauspielerin und ist offizieller Artist von Sea Shepherd. In Deutschland macht sie sich gerade einen guten Namen als TV Fight-Ringsprecherin und Moderatorin. Zudem singt sie ergreifend die Deutsche Nationalhymne auf Sportevents und ist auf Festivalbühnen zu Hause, bei denen sie mit ihrer Band energiegeladene Rock-Konzerte schmettert. Sie nimmt die Zuschauer mit und setzt einen unglaublichen Spirit in die Luft. So auch in der Neuen Deutschen Härte. Dort hat Schüssler Fuß gefasst und knallt sich mit einer brachialer Stimmgewalt neben den tiefen Stimmen von Rammstein, Oomph! oder Eisbrecher, bis in die Schweiz (Konzert: 28.05.22, Aarburg).Tina Schüssler weiß, wie man sich nicht nur stimmlich in einer harten Männer-Welt bewegt. Die dreifache Weltmeisterin im Boxen, Kickboxen und K-1, hat amtierend nach 27 erfolgreichen Fight-Jahren die Boxhandschuhe an den Nagel gehängt und sofort den Wechsel in die Musikbranche gewagt. Die Abendschau gab vor kurzem bekannt, dass Tina von der Agentur Shooter Promotions Frankfurt entdeckt wurde und dort mit zahlreichen Weltstars unter Vertrag steht. Ihre Europa Tour ist im November.Release: Freitag, 04.02.2022, ab 18 Uhr auf YouTube und allen Download Portalen (Spotify, Deezer, ITunes usw.)Label: Universal Music Group, SpinnupSongwriter: Tina SchüsslerFilm: ccp-media, zebratelevision, Christian Scholz, Ralph MüllerMitwirkende/Darsteller: Thomas Sedlmeier, Sascha Gutmann, Jan Skirde, Sabine Hoffmann, Ludwig und Hubert TeichmannKennst du das Gefühl in eine Richtung zu rennen, weil alle es erwarten, nur du kannst es erkennen. Der rote Faden der durch dein Leben zieht, läuft doch manchmal quer, wandert schräg oder verschiebt.Die Optik oder die reale Welt, sie fällt zerschellt verwelkt.Zieh am Roten Faden, dein Leben es spricht. Ist es das, was deinem Ich entspricht?Wechsel die Farben, komm zu dir zurück, denn du bist wertvoll, du bist das beste StückDu bist das beste StückWeiter schimmert es, rot in deinem Innern. Nach außen zu heftig doch für Dich ein kleines Flimmern. Wieder zweifelst du an deinem Können, ziehst am Roten Faden, du musst dich von ihm trennen.Andere Farben, nur du kannst sie sehen, ja trau dich doch diesen Schritt zu gehen.Zieh am Roten Faden, dein Leben es spricht. Ist es das, was deinem Ich entspricht?Wechsel die Farben, komm zu dir zurück, denn du bist wertvoll, du bist das beste StückZieh am Roten Faden, dein Leben es spricht. Ist es das, was deinem Ich entspricht?Wechsel die Farben, komm zu dir zurück, denn du bist wertvoll, du bist das beste StückDu bist das beste StückDu bist das beste StückDu bist das beste Stück#tinaschüssler #roterfaden #neuedeutschehärte