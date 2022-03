Die Tanzgalerie Kuschill ist nun schon seit zehn Jahren weit über die Stadtgrenzen bekannt. Die hochmotivierten Tanzschüler und Tanzschülerinnen zeigen immer vollsten Einsatz und brennen mit Leidenschaft, Teamgeist und 100% Power, um Königsbrunn in der Tanzszene möglichst gut zu präsentieren.

Nun hat sich die Chefin Tanja Kuschill für ihr komplettes Tanzschul-Ensemble, bestehend aus allen aktiven Tanzschülern von klein bis groß, ein neues Tanztheater ausgedacht und arbeitet mit Hochdruck an der Umsetzung von:



Cinderella - neu vertanzt



Frisch, innovativ und originell wird das klassische Märchen 'Cinderella' hier völlig neu interpretiert. Erleben Sie ein vertanztes Feuerwerk der Emotionen. Intrigen, Frust, Freude und Liebe liegen so nah beieinander.

Begleiten Sie die tänzerische Umsetzung vom kleinen Aschenputtel zur selbstbewussten Frau.

Untermalt wird das imposante Bühnenstück von mitreißender Musik und bewegenden Bildern, wodurch die Tänzer und Tänzerinnen nicht nur das Herz des Prinzen, sondern auch die Herzen aller Zuschauer erobern wollen.



Veranstaltungs-Termine:

Do, 26.05.2022 um 19:30 Uhr im Parktheater im Kurhaus Göggingen

So, 29.05.2022 um 19:30 Uhr im Parktheater im Kurhaus Göggingen

Sa, 25.06.2022 um 19:30 Uhr in der Singoldhalle Bobingen



Sichern Sie sich Ihre Karten direkt in der Tanzgalerie Kuschill (das Büro ist immer Montags 9-14Uhr besetzt - oder schreiben Sie uns an: info@tanzgalerie-kuschill.de), oder bestellen Sie Ihre Wunschtickets auf der Webseite des Parktheater im Kurhaus und freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend voller Zauber und Magie!