Chopin Recital – Klavierkonzert in Augsburg

Der junge Pianist Konstantin Lukinov konzertiert am Samstag, 15.07.2017, 20:00 Uhr, im Kongress am Park, Saal Dialog Lebensversicherungs-AG

Konstantin Lukinov malt nuancenreiches, abgerundetes und vielschichtiges Klangbild

Versierte Perfektion mit Emotion

Vielfarbige Schönheit im Klang

Vollkommene Kunst im Konzert

Es ist das erste Chopin Recital, welches der in Moskau lebende Künstler Konstantin Lukinov im Kongress am Park seinem Augsburger Publikum zu Gehör bringen wird. Intuitiv und spontan wählte er die Stücke für dieses Konzert aus, die er allesamt als genial empfindet. „Nuancenreich, unglaublich abgerundet und von Schönheit erfüllt“, so möchte der Pianist Chopins Klangbild wiedergeben.Der Künstler schätzt Chopins Klavierwerke zum einen wegen ihrer technischen Perfektion. Zum anderen fordern sie vom Interpreten, diese hoch emotionale Musik mit ihrer enormen Klangfülle ohne Härte zu überliefern. Sich mit Herz und Leidenschaft in diese Musik hinein-zuversetzen, das ist es, was den jungen Konzertpianisten Konstantin Lukinov antreibt.Einen facettenreichen und farbigen Klangteppich auf der schwarz-weißen Tastatur zu zeichnen, das beherrscht der mehrfach ausgezeichnete Pianist eindrucksvoll, gerade auch bei Klavierwerken der Romantik.Den Zuhörern diese uneingeschränkte Freiheit der Musik nahezubringen, ist Lukinov ein wichtiges Anliegen. Jedes Konzert zu einem einzigartigen, natürlichen und vollkommenen Gesamtkunstwerk aus Saal, Publikum und Darbietung zu machen, das strebt der Künstler an. Dabei soll jede Sekunde als positiv wahrgenommen werden, und allen Beteiligten ein ehrliches und entspanntes Kunsterlebnis bieten.Immer wieder gerne tritt der Künstler in seiner früheren Heimatstadt Augsburg auf und empfindet die begeisterte Resonanz auf seine Konzerte als sehr warm und wohltuend. Um sich künstlerisch und in seiner Persönlichkeit weiter entwickeln zu können, kehrte Lukinov für einige Jahre zu seinen russischen Wurzeln nach Moskau zurück.Veranstalter des Chopin Recitals ist die Augsburger Konzertdirektion BMR Artist & Project Management in Kooperation mit Kongress am Park.Tickets zur Veranstaltung sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, auf eventim.de sowie an der Abendkasse erhältlich.