Benefizkonzert zugunsten des Bunten Kreises am 25. Mai im Rokokosaal

Augsburg : Rokokosaal der Regierung von Schwaben |

Am Samstag, 25. Mai 2019, findet ein zweiteiliges „Konzert der Herzen“ zugunsten der Stiftung Bunter Kreis im Rokokosaal der Regierung von Schwaben in Augsburg statt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Im ersten Teil dürfen sich die Zuhörer auf klassische Stücke von Schumann, Chopin oder Rossini freuen. Der 2. Teil des Abends widmet sich der Filmmusik, aber auch Chansons, Tango, Pop-, Swing- und Jazzstücke werden aufgeführt. Das Konzert wird von der Familie Wittmann organisiert, die der Stiftung seit vielen Jahren treu verbunden ist. Als 2009 die damals zweijährige Tochter Mirjam an einem Nierentumor erkrankte, stand der Bunte Kreis der Familie zur Seite. Heute geht es Mirjam wieder gut und sie wird sogar selbst beim Konzert zu hören sein. Auch ihre Eltern sind Musiker. Mutter Petra Wittmann ist Dozentin an der „Musikschule Mozartstadt Augsburg“. Das abwechslungsreiche und kurzweilige Konzertprogramm wird unter anderem von ihren Musikschülern gestaltet, darunter auch Preisträgern von „Jugend musiziert“. Daneben tritt auch Tango-Weltmeister Carlos Paredes auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.