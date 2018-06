Benefizkonzert im Rokokosaal

Am Sonntag, 24.6.18 findet um 11Uhr ein „Konzert der Herzen“ zugunsten des Bunten Kreises im Rokokosaal der Regierung von Schwaben statt.

Aufgeführt werden Stücke aus der Kammermusik über das Kunstlied bis hin zu Jazz und Pop. Veranstalter ist die Familie Wittmann, welche dem Bunten Kreis seit vielen Jahren verbunden ist. Als 2009 die damals erst zweijährige Tochter Mirjam an einem Nierentumor erkrankte, begann für die Eltern, das Mädchen und ihre Geschwister ein langer Weg voller Hoffen und Bangen. Der Bunte Kreis war eine wertvolle Stütze in dieser schweren Zeit. Familie Wittmann möchte etwas zurückgeben und organisiert darum schon seit einigen Jahren Benefizkonzerte zugunsten des Bunten Kreises, denn geholfen hat Ihnen in dieser schweren Situation immer auch die Musik. Heute geht es Mirjam wieder gut und sie wird sogar selbst beim Konzert zu hören sein. Beide Eltern sind Musiker, Petra Wittmann ist Dozentin an der „Musikschule Mozartstadt Augsburg“. Das abwechslungsreiche und kurzweilige Programm wird unter anderem gestaltet von Musikschülern, unter ihnen Preisträger von „Jugend musiziert“, sowie von Musikerkollegen wie z.B. der bekannten Sängerin Alexandrina Simeon. Besonders interessant macht das Konzert die Mischung der verschiedenen Altersgruppen, Musikarten und Interpreten. 2018 findet die Veranstaltung im Rokokosaal in Augsburg statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.