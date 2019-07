Ausstellung Alt und Neu von Anita Ulrich in der Bücherei Haunstetten

„Alt und Neu“ ist der Titel des markanten Aquarells mit einer historischen und einer aktuellen Straßenbahn, das zur Zeit in der Stadtteilbücherei in Augsburg-Haunstetten zu bewundern ist. Die Augsburger Aquarellmalerin Anita Ulrich zeigt in dieser kleinen aber feinen Ausstellung eine Kostprobe ihrer Kunst mit interessanten Augsburger Motiven im 1. OG des ehemaligen Rathauses Haunstetten.



Ausstellungsdauer bis 30. Dezember 2019.



Tattenbachstr. 15, 86179 Augsburg-Haunstetten



Öffnungszeiten: Montag 13 - 18 Uhr

Mittwoch 10 - 14 Uhr

Donnerstag 13 - 19 Uhr