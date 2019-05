Anzeige

Augsburger Schandurteil "im Namen des Volkes"?

8. Kammer Vorsitzender Richter am VG Augsburg Glaser und Konsorten Seitz, Müller, Zimmermann und Schindler (die letzten beiden "ehrenamtlich"):



EIn Priester darf in Bayern nur dann öffentlich ein liturgisches Gewand tragen, wenn die Polizei es erlaubt.

Ein unerträglicher Eingriff staatlicher Justiz in die Religionsfreiheit und die bayerische Staatsverfassung, welche die Amtsausübung der Geistlichen explizit schützt.



Das Urteil erinnert an solche in einer Zeit, in welcher auch ein "Gericht", das den Namen "Volk" im Titel trug, "Recht" sprach.



Die bayerische Polizei kann nach Art. 16 PAG willkürlich Personen der Plätze verweisen, auf denen sie sie (auf Geheiß einer Ex-Kollegin) nicht haben will, weil jeder Furz eines Friedhofsbesuchers potentiell eine Gefährdung des öffentlichen Friedens darstellt.



Das "Urteil" ist in seiner Fehlerhaftigkeit so durchsichtig wie das Fenster eines Glasers.

Und solche Damen und Herren bezahlen wir mit teurem Geld auf Steuerzahlerkosten, die in ein Urteil schreiben können: "Die Erde ist viereckig", und keiner könnte etwas dagegen tun; richterliche Unabhängigkeit (=Willkür!). Dabei sind sie eigentlich auf Recht und Gesetz verpflichtet. Ergo: Kreuze abhängen in bayerischen Gerichtssälen! Das ist Blasphemie!

