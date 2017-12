„Auf der Suche nach dem Geist der Weihnacht“ - Musicalprogramm

IM NAMEN DER LIEBE"

ist eine selbstgeschriebene Weihnachtsgeschichte auf der Suche nach dem Geist der Weihnacht, mit Songs aus Beauty and the Beast, Sunset Boulevard, Les Miserables, Phantom der Oper, West Side Story, Filmmusik, Popmusik, Weihnachtsliedern und spannenden Texten.

Christian Venzke war hier am Stadttheater in Augsburg als Sänger engagiert, hat die Hauptrolle in Jesus Christ Superstar gesungen, Rocky Horror Picture Show, La Cage Aux Folles etc. Er lebt und arbeitet in Berlin und ist an diversen Theatern Berlins, Bremen,Hamburg etc. engagiert. Rita Marx begleitet ihn am Klavier. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um Spenden gebeten.