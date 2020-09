Anfrage auf Sängerin Tina Schüssler & Band ist groß

Chartstürmerin Tina Schüssler füllt seit Mitte August sämtliche Biergärten und wird von TV Sendern begleitet, denn ihr Konzert-Projekt: “Wir für Gastro & Kultur - Schüssler’s Biergarten Tour“ schlägt ein. Sie holt seit über 4 Wochen das Bayerische Lebensgefühl mit ihrer Musik zurück in die Biergärten, stärkt damit die Gastronomie und setzt gleichzeitig für die Kultur ein Zeichen. Fast täglich gibt sie ein Konzert mit kleiner Bandbesatzung zwischen Augsburg und München. Die Anfrage nach ihr ist so groß, dass die Tour nun verlängert wurde.

Weiter geht es am Wochenende mit drei weiteren Biergärten:



Ein besonderer und energiegeladener Leckerbissen für jeden Biergartenbesucher, der das Powerpaket Tina Schüssler live erleben und ihre musikalischen Klänge genießen darf. Seit 14. August ist die stark sozial engagierte Sängerin, TV-Moderatorin und dreifache Weltmeisterin (im Boxen, Kickboxen und K-1), fast täglich in sämtlichen bayerischen Biergärten unterwegs. Mit dabei sind ihre Gitarristen Aaron Hoffmann und Harald Zeidler, sowie ihr Bassist Thomas Sedlmeier mit Tontechniker Luca Wiesner.Schüssler präsentiert Klassiker zum Mitsingen, zudem einige Songs ihres neuen Albums “Verwirrte Welt”, welches seit 11. September weltweit im Handel erhältlich ist. Mit zwei neuen Plattenverträgen (7us Music / Pride & Joy Music), einem Amazon Charthit, einer eigenen TV Late Night Show „Night Call mit Tina Schüssler“ (jeden Dienstag von 22-24 Uhr über Muxx.TV), schlägt sie durchgehend für neue Schlagzeilen. Sie sagt gut gelaunt und motiviert: „Wir haben seit dem Corona Lockdown, durchgehend fast 14 Wochen lang die Geisterkonzerte in den PM7 Studios Augsburg live in die Welt gestreamt und das Projekt auf unsere Kosten gestemmt. So konnten wir den Musikern helfen und eine Bühne bieten. Darunter waren auch große Bands wie Bonfire oder Musiker wie die Bikerlegende Hank Davison, DSDS Star Marco Kappel und Michael Rush (Rauscher), der bei Sony unter Vertrag ist.Nun gibt Tina Schüssler auch der Gastronomie die schwer getroffen wurde wieder etwas Hoffnung und unterhält die Gäste mit ihrer Musik. Die positive Resonanz ist enorm, die Biergärten sind voll (die Corona / Hygienevorschriften werden eingehalten) und die Gastronomen sind mehr als zufrieden. „Es kommt eine Anfrage nach der anderen, aus allen Richtungen, ob ich auch in diesen Biergärten ein Konzert gebe“, sagt Tina Schüssler.• 18.09.20 ab 20 Uhr „Zum Bayerischen Herzel“ Augsburg• 19.09.20 ab 19 Uhr „Herzi‘s“ München• 20.09.20 ab 17.30 Uhr „Zur Grenz“ Tapfheim/Donauwörth• 02.10.20 ab 20 Uhr - Live Konzert im „Spirit“ KönigsbrunnDer Eintritt ist überall frei.