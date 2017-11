Akkordeon NOVAorchestra Eichenau - Gedenkkonzert Hans Brehme 11.11.2017 in Augsburg

Liebe Akkordeonfreunde,am 10. November 1957 verstarb der Komponist und Pianist Hans Brehme, der in den vierziger und fünfziger Jahren für die Entwicklung der Akkordeonliteratur von großer Bedeutung war.Zum Gedenken an seinen 60. Todestag führen wir, das NOVAorchestra und seine Solisten, Brehmes Gesamtwerk für Akkordeon-Solo und -Orchester auf und möchten Sie recht herzlich zu unserem Konzert in Augsburg einladen.Kartenvorverkauf direkt über unsere Homepage: http://www.novaorchestra.de/karten.php Wir freuen uns auf Ihr KommenIhr NOVAorchestra