Augsburg : Evangelische Johanneskirche |

Am Freitag, 7. Dezember 2018 um 19 Uhr spielen die Musikerinnen und Musiker des Kammerorchesters Maria Stern ein Adventskonzert in der Evang.-Luth. St. Johanneskirche. Das große Repertoire reicht von Hits wie „We are the world“ bis zur romantischen Orgelsymphonie von Dubois. Adventslieder zum Mitsingen für das Publikum sind auch dabei.

Das Konzert wird von den Nachwuchsmusikern des Vororchesters eröffnet.

1978 wurde das Kammerorchester Maria Stern des musischen Gymnasiums des Schulwerks der Diözese Augsburg gegründet. Es tritt bei vielen Gelegenheiten auf, so umrahmte es die Jahreshauptversammlung des bpv in der Kongreßhalle, spielte zum Gedenktag am 9.11. in der Synagoge und gestaltet den alljährlichen Karnevalsball im Gögginger Kurhaus. Vor einigen Jahren wurde das Ensemble nach Berlin zu einem Auftritt vor Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeladen, 2018 wurde es erneut nach Berlin eingeladen zu zwei Konzerten.



Was: Adventskonzert mit dem Kammerorchester Maria Stern

Wann: Fr. 07.12.2018 um 19 Uhr

Wo: Evang.-Luth. St. Johanneskirche, Donauwörtherstr. 5, Augsburg-Oberhausen.

Wer: Kammerorchester des Gymnasiums Maria Stern Augsburg, Ltg. Dr. Christina Drexel,

Programm: Von Adventlich bis Klassisch, von Romantisch bis Popmusik.

Eintritt frei.