Augsburg : Unsere Liebe Frau |

Am Samstag, den 2. Dezember um 14:30 Uhr, findet in der Kirche „Unsere Liebe Frau“ in Augsburg-Lechhausen, Blücherstraße 91, wieder das Adventssingen der Sudetendeutschen Landsmannschaft Augsburg-Friedberg, statt.





Mitwirkende:

Adolf Bier, Trompete

Gempfinger Viergesang und Flötengruppe

Inninger Saitenmusik

Andreas Kaiser, Orgel

Gerlinde Gentnerm, Sprecherin





Leitung: Karl Hahn