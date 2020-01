Abgeräumt! Tina Schüssler und Band rockte das Finale

Rockröhre Tina Schüssler und ihre Band Adrenalinplus standen im großen TV Live-Finale beim Deutschen Rock & Pop Preis in Siegen. Die Siegerlandhalle bebte, als die Sängerin, 3-fache Weltmeisterin, TV-Moderatorin und Ringsprecherin vor die Besucher in der Siegerlandhalle trat. Über 3800 Teilnehmer gaben ihr Bestes und fieberten in verschiedenen Kategorien um den Sieg. Wie von Schüssler gewohnt, rockte sie erfolgreich und energiegeladen die Festivalbühne.

Offizieller Artists for Sea Shepherd

Zum 37. Mal fand der „Deutsche Rock & Pop Preis“ in der Siegerlandhalle in Siegen statt. An herausragende Musikgruppen und professionelle EinzelkünstlerInnen, wurden durch eine Fachjury die Titel, sowie ein Tonträgervertrag verliehen. Die Festivaljury entschied sich für die Augsburger Rock Band Adrenalinplus mit ihrer Sängerin Tina Schüssler für das Live-Finale. Diese holte sich den 2. Platz in der Kategorie: „Beste Sängerin Deutschlands“.Mit ihrer 6-köpfigen Band, darunter Jochen Eberle, Mock Julian Eberle, Aaron Hoffmann, Musti Güler und Noel Erener, präsentierten sie professionell zusammen Tinas selbst komponierte Songs: „Lass mich allein“, „Unser letztes Mal“, „Ich spring“ und „Verwirrte Welt“. Ihr Produzent Christof Czarnecki freute sich sehr über den Erfolg der ganzen Band. „Ich habe noch nie gesehen, wie jemand so viel Feuer, Energie, Power und Motivation auf einer Bühne präsentieren kann und diese in Sekunden auf das ganze Publikum überträgt. Ihre positive, authentische und humorvolle Art stecken an. Die Zusammenarbeit mit ihr macht Spaß und die rasante Entwicklung von Tina in der Musikbranche, gemeinsam mit internationalen Größen ist erstaunlich.Im April geht es dann mit Bonfire auf Europa Tour und man darf sich auf das neue Album von Tina Schüssler freuen.Zusammen mit Paul Watson, Aerosmith, den Red Hot Chilie Peppers, Pamela Anderson, Dr. Geert Vons und vielen weiteren Künstlern, setzt sich Tina Schüssler für Sea Shepherd ein. Sie trägt oft bei Auftritten das Logo. Wenn jemand kämpfen kann, dann diese Powerfrau.