7. Neujahrskonzert des Klezmerensembles FEYGELE in der Synagoge Augsburg

Zum vorerst letzten Mal findet am 17.9.2017 um 19 Uhr das 7. traditionelle Neujahrs-Konzert des Ensembles FEYGELE zum jüdischen Jahreswechsel „Rosch HaSchanah“ in der prächtigen Synagoge Augsburg statt. Exakt 100 Jahre nach der Einweihung steht für das Gebäude, das zu den schönsten Jugendstil-Synagogen weltweit zählt, eine mehrjährige Sanierung an. FEYGELE präsentiert zum runden Geburtstag ein Highlight: die neue CD mit einem aktuellen Programm aus liturgischen Gebeten, fröhlichen jiddischen Liedern, strahlenden Instrumentals und besinnlichen israelischen Chansons. In der Konzert-Pause können Sie diese erwerben und sich bei koscheren Schmankerln und israelischem Wein stärken.Karten zu 21.-/erm. 16.- Euro, Vorverkauf AZ Kartenservice, Maximilianstr. 3, Tel: 0821/777-3410 und Abendkasse. Männliche Besucher werden um Kopfbedeckung gebeten.Website mit Infos: http://feygele-klezmer.jimdo.com/