42. Internationaler Museumstag: „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“

Augsburg : Jüdisches Museum Augsburg Schwaben, Standorte Innenstadt und Kriegshaber |

Öffentliche Führungen durch beide Standorte des Jüdischen Museums Augsburg Schwaben

Der 42. Internationale Museumstag am 19. Mai bietet Gelegenheit, das Jüdische Museum Augsburg Schwaben an seinen beiden Standorten kennenzulernen.



Mehrere öffentliche Führungen in der Synagoge in der Halderstraße und der ehemaligen Synagoge Kriegshaber erzählen von der jüdischen Geschichte in Augsburg und Bayerisch-Schwaben vom Mittelalter bis heute. In Kriegshaber können die Besucher*innen außerdem mit einem Multimedia-Guide jüdische Spuren im Stadtteil selbst erkunden.



Die Dauerausstellung des Museums befindet sich am Standort Innenstadt und ist im Westtrakt des Synagogengebäudes in der Halderstraße untergebracht. Eine Besichtigung der Ausstellung umfasst auch einen Blick in die prächtige, 1917 eingeweihte Synagoge, die von der Augsburger jüdischen Gemeinde genutzt wird.

Führungen am Standort Innenstadt: 12.00 | 14.00 | 15.00 Uhr



Der Standort Ehemalige Synagoge Kriegshaber in der Ulmer Straße wurde 2014 eröffnet und zeigt in ganz besonderer Weise, dass die jüdische Geschichte Augsburgs nicht ohne die der Landgemeinden in Schwaben erzählt werden kann. Die Ehemalige Synagoge Kriegshaber ist die älteste erhaltene Synagoge in Bayerisch-Schwaben.

Rundgang durch das jüdische Viertel von Kriegshaber: 15.00 Uhr



Pressemitteilung Jüdisches Museum Augsburg Schwaben