Die 31. Hollaria Faschingsgala findet am Faschingsfreitag, den 21. Februar 2020 im Kongress am Park statt. Mit einem neuen Konzept wird die fünfte Jahreszeit bis in die Morgenstunden gefeiert. Während im Hauptsaal, wie im letzten Jahr die Tanz- und Partyband Titanium für Ballstimmung sorgt, erwartet die Ballbesucher im Foyer etwas völlig Neues - der Dancefloor wird zur Headphoneparty. Über spezielle Funk-Kopfhörer entscheidet jeder selbst welchen der Kanäle er hören möchte. Dabei läuft auf jedem Kanal eine andere Musikrichtung.Außerdem laden die Kahnbar und eine Hollaria Ausstellung zum flanieren ein.Neben der Gala wird im kleinen Kongresssaal eine Bad Taste Party ins Leben gerufen. Dort dreht sich alles um den bewusst schlechten Geschmack in puncto Outfit, Accessoires und Musik. Egal ob bunte Kostüme, Kleider oder Anzüge… alles ist erlaubt. Für guten Geschmack hingegen sorgt die Hollaria Cocktailbar mit verschiedenen Getränkespecials. Dj Short erfüllt dabei sämtliche Musikwünsche - die Bad Taste Party ist also genauso bunt wie verrückt.Unter dem Motto "Meeresklänge" präsentiert der Gastgeber mit seinen Tanzgruppen eine tolle Show im Hauptsaal. Zu fortgeschrittener Stunde bringen dieden Kongress am Park zum Kochen. Bei Hits wie "Ich bin ein Dorfkind", "Vogelbeerbaum" oder "Engelbert Strauß" hält es keiner sitzend aus. Moderiert wird der Abend von Gerd Meyer.Tickets: