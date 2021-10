3 x 3 Tage Musical in der Schwabenhalle/Messezentrum Augsburg

Augsburg : Messe Augsburg |

Life on Stage Musical Reihe zu Gast in Augsburg

Die Protagonisten der drei verschiedenen Musicals:

Vom 26. November bis 5. Dezember macht die Musical Tour „Life on Stage“ halt im Messezentrum Augsburg. „Jeden Abend erwartet die bis zu 1.000 Zuschauer in der Schwabenhalle ein Kurzmusical mit ausdrucksstarken Songs und einer faszinierenden Geschichte die unter die Haut geht“, so die Veranstalter.Im zweiten Teil des Abends steht der Event-Redner, Musicalproduzent und Blogger auf der Bühne, Gabriel Häsler aus der Schweiz. Bezugnehmend auf das Musical will er die Besucher zum Nachdenken über die „großen Fragen des Lebens“ motivieren. „Gibt es einen Gott? Und wenn ja, wie zeigt er sich und was hat er mit meinem Leben zu tun?“Weit über 100.000 Zuschauer besuchten bereits die letzten Jahre „Life on Stage“ Events. Jetzt haben sich 11 verschiedene Frei- und Landeskirchen aus Augsburg und Region als Gastgeber zusammengetan und Life on Stage nach Schwaben geholt. Die Teams der Augsburger Kirchen organisieren und finanzieren das Event zusammen mit Sponsoren. Freiwillige Augsburger unterstützen die Profis von „Life on Stage“ im Eventmanagement und als Statisten auf der Bühne.Freitag, 26. November – Sonntag, 28. November: Thomas - Leben auf die harte TourBereits als Zehnjähriger will sich Thomas das Leben nehmen. Sein Vater schlägt ihn jeden Abend grün und blau, seine Mutter behandelt ihn abweisend. Er prügelt sich durch die Schulzeit, wird Neonazi und steigt mit siebzehn in die Rockerszene ein. Mit brutaler Rücksichtslosigkeit erkämpft er sich den Platz als Anführer eines Motorradklubs. Als er in einer Schlägerei beinahe sein Leben verliert und alles zu spät scheint, hat er eine Begegnung mit Gott, die alles verändert.Montag, 29. November – Mittwoch, 1. Dezember: Claudia – Suche nach HeilungEine junge Mutter brennt aus: Ihr erster Sohn ist hyperaktiv, der zweite leidet an einer unheilbaren Krankheit. Verzweifelt sucht sie Hilfe in der Alternativmedizin. Dies ist die wahre Geschichte einer Frau, die alles dafür gegeben hätte, damit ihr Sohn geheilt würde. Es ist die faszinierende Geschichte eines erstaunlichen Wunders. Und es ist die Geschichte von einem Gott, den Claudia real erlebt.Donnerstag, 2. Dezember – Samstag, 4. Dezember: Melanie – Bleib bei mir, MamaMelanie ist 9, als ihre Eltern sich scheiden lassen. In der Schule wird sie deswegen gemobbt. Zuhause macht ihre Cousine ihr das Leben schwer. Ihr Papa hängt lieber mit seinen Saufkumpels ab, als Zeit mit ihr zu verbringen, und ihre Mama muss jeden Cent umdrehen, damit es zum Leben reicht. Als Melanie 14 ist, scheint endlich alles besser zu werden. Doch dann bricht ihre Welt komplett auseinander: Ihre Mama eröffnet ihr, dass sie Lungenkrebs hat und bald sterben wird.Bühnensprache: Deutsch, Simultanübersetzungen: Englisch, Spanisch, Italienisch, Farsi, Arabisch und Russisch.• Freitag, 26. November bis Samstag, 4 Dezember• Ort: Schwabenhalle, Messe Augsburg - via ÖVN und kostenfreie Parkplätze• Beginn um 20.00 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr• Es gelten die 3G Regeln gemäß aktueller Bay. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung• Eintritt frei