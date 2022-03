Treue Freundschaft

Treue Freundschaften sind selten – sie wachsen im Laufe der Zeit. Sie brauchen Pflege und ein immer wieder aufeinander zugehen. Manche meiner Freundschaften endeten wegen Veränderungen der Lebensverhältnisse, durch Umzug oder auch im Laufe der Jahre durch unterschiedliche Interessen. Manchmal kann es auch zu Konflikten im Freundeskreis kommen und aus Enttäuschung zerbrechen Freundschaften. Vielleicht sind die Erwartungen, die man an eine Freundschaft hatte nicht erfüllt worden. Krankheit und Tod lassen Freundschaften oft abrupt enden.Wollen Sie wirklich glücklich sein, auch in schweren Lebenslagen? Wählen Sie den treusten, unsterblichen Freund, der nicht betrügt und nie im Stich lässt: Jesus Christus. Er spricht: „Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete.“ Der Sohn Gottes schenkt nicht nur Trost und Zuversicht, sondern zeigt Lösungen und neue Perspektiven auf. Lesen Sie die Bibel und entdecken Sie eine außergewöhnlich Freundschaft, die Ihr Leben verändern kann. "Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen!" Prediger 4,9.