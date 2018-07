Sudetendeutsche Delegation beim Festakt in Würzburg

Landsmannschaft im Würzburger Rathaus15. Juli 2018Im Historischen Festsaal des Würzburger Rathauses fand der Festakt der Sudetendeutschen Landsmannschaft statt. Seite 1Stefan Hörtler, Landesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bayerns begrüsste die Gäste beim Festakt der Sudetendeutschen Landsmannschaft im Würzburger Rathaus unter Ihnen den tschechischen Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland.Zahlreiche Gäste konnten beim Festakt der Sudetendeutschen begrüßt werden..Seite 2Grußworte von Dr. Adolf Bauer Bürgermeister der Stadt Würzburg. HistorischerVortrag über die Geschichte von Würzburg. Er erklärte viele wichtige Geschichtliche Ereignisse vom 15. Jahrhundert und auch von vorher bis zur fast totalen Zerstörungdurch Bomben im 2. Weltkrieg, obwohl Würzburg keine kriegswichtige Industrie hatte.Er würdigte die enorme Leistung der einheimischen Bevölkerung und nach dem An-kommen vieler Vertriebener und Flüchtlinge aus den Ostgebieten - vor allem aus dem Sudetenland und Schlesien nach 1945 – die großen Leistungen der Frauen bei den Wiederaufbauarbeiten hob er besonders hervor. Die vollbrachte Eingliederung dervielen Fremden in die zerstörte, historisch so wertvolle Stadt wurde lobend erwähnt.Alle haben die unvorstellbaren Leistungen vollbracht, die schöne, historische Stadtwieder im alten Glanz erstrahlen zulassen.Vortrag von Professor Dr. Stefan Samerski, Kirchenhistoriker u. Theologe:Die Bedeutung der 8-er Jahre für die Böhmische Geschichte wurde verständlich,objektiv vorgetragen. Bis zurück zum deutsch-österreichischen Kaiserreich wurdendie immer wieder auftretenden völkerrechtlichen Differenzen mit ihren verheeren-en Folgen gut und verständlich geschildert.Seite 3Der Vortrag der Landtagspräsidentin Barbara Stamm zum vierten Stamm Bayerns und denhistorischen Leistungen der Vertriebenen nach 1945 und auch der Politik Bayerns nach1945 wurden ausführlich gewürdigt. Die Übernahme der Schirmherrschaft durch den damaligen Bayrischen Ministerpräsidenten Herrn Högner u. die konstant weiter geführte Schirmherrschaft durch alle weiteren Bayrischen Ministerpräsidenten erwähnte die Rednerin.Die geleistete Arbeit bei dem Aufbau der Nachkriegs Industriealisierung Bayerns wurde ebenfalls gewürdigt.Blick in den Festsaal des Würzburger Rathauses beim Festakt der SudetendeutschenLandsmannschaft.Seite 4Abschluss der Festveranstaltung für die Delegation Augsburger LANDIn dem historischen Restaurant „ Ratskeller „ fand der Abschluss der Festveranstaltungder Sudetendeutschen Landsmannschaft für die Delegation der Ortsgruppe Königsbrunn-Wehringen und Kreisgruppe Augsburg Land , einen würdigen Abschluss. V.l. Christa und Walter Eichler, Helga und Kurt Aue.Nicht im Bild Leo Schön aus Gersthofen.Aufmerksamer Teilnehmer:Walter Eichler NeusäßStellv. Kreisvors. SL Augsburger LandText/Bilder: Eichler/Aue