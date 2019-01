Jugendliche aus aller Welt suchen Gastfamilien im Landkreis Augsburg

Augsburg : Landratsamt |

Schüleraustausch beginnt bereits Ende Februar



Sein Zuhause für einen jungen Menschen aus dem Ausland zu öffnen – das ist nicht nur gelebte Weltoffenheit und Gastfreundschaft, sondern auch eine Chance, das eigene Familienleben durch neue kulturelle Einflüsse zu bereichern. Diese Möglichkeit bietet sich im kommenden Februar für Familien aus dem Landkreis Augsburg. Die gemeinnützige und von Ehrenamtlichen getragene Austauschorganisation AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. sucht dafür noch aufgeschlossene Familien im Augsburger Land, die sich an einem internationalen Schüleraustausch beteiligen und Gastfamilie werden möchten.Bereits ab Ende Februar reisen rund 100 Schülerinnen und Schüler aus aller Welt nach Deutschland, um die hiesige Lebensart kennenzulernen und die eigenen Sprachkenntnisse zu verbessern. Auch im Landkreis Augsburg werden noch Gastfamilien gesucht, die über den Zeitraum von einigen Wochen bis hin zu einem Jahr einen Jugendlichen bei sich willkommen heißen möchten.

Das Angebot richtet sich nicht nur an Familien



Ein Gastkind aufnehmen können nicht nur Familien mit Kindern: Auch kinderlose Paare, Alleinstehende, Senioren oder Alleinerziehende kommen dafür in Frage. Neben der Aufgeschlossenheit für andere Kulturen ist dafür nichts weiter als ein Gästebett nötig. Auch Fremdsprachenkenntnisse sind dafür keine Voraussetzung.Interessierte, die ein Gastkind ab Ende Februar bei sich zuhause aufnehmen möchten, können sich direkt an die Austauschorganisation AFS wenden – unter der Telefonnummer 040 399 222 90 oder per E-Mail an gastfamilie@afs.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.afs.de/gastfamilie.