Ihr Kinderlein kommet ...

Wer kennt nicht dieses alte Weihnachtslied, das schon Generationen vor uns gesungen haben.: „In Wahrheit sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen.“Matthäus Evangelium Kapitel 18,3.Aus seiner göttlichen Liebe heraus, um uns Menschen zu erreichen, ihnen Nahe sein zu können, kommt Gott in diese Welt in Gestalt eines Kindes und schenkt sich uns bedingungslos. Er kam für uns alle, ohne Ansehen der Person. Doch muss jeder Mensch sich bewusst entscheiden, dieses Geschenk anzunehmen. Umzukehren zu Gott.Man erhält es nicht einfach zugeordnet.Trotz seines Zweifels und Unglaubens blieb er bei seinen Jüngern. Als Jesus nach seiner Auferstehung an Ostern den Jüngern ein zweites Mal erschien war dieses Mal auch Thomas anwesend. Überwältigt von seiner Anwesenheit rief er „mein Herr und mein Gott“.Oft müssen wir vertrauen, ohne das Ziel oder Ergebnis schon vor Augen zu haben.Weihnachten lässt uns inne halten von aller Hektik und Herausforderungen des Alltags. Eine Zeit der Familien, eine Zeit der Ruhe, eine Zeit des Glaubens an das Geschenk Gottes, seinen Sohn Jesus Christus.