Giraffen - einfach sensationell

Die Giraffenmännchen werden bis zu 6 m hoch. Die weiblichen Tiere sind etwas kleiner. Verbreitet sind sie in der afrikanischen Savanne. Heute leben sie nur noch südlich der Sahara, vor allem in den Grassteppen Ost- und Südafrikas.Mit ihrem langen und sehr beweglichen Hals können sie auch die Blätter erreichen, die sich hoch in den Baumkronen befinden. Bevorzugt fressen sie an den Baumkronen junger Akazien, die sonst kein Tier erreichen kann. Ihre schmale Greifzunge erlaubt es ihnen sogar, die Blätter dorniger Bäume zu pflücken ohne sich dabei zu verletzen. Ihre Zunge hat eine blaue Farbe und kann bis zu 50 cm lang werden. Giraffen trinken nur selten. Über die Nahrung kann fast der gesamte Flüssigkeitsbedarf gedeckt werden. Um satt zu werden benötigt sie 30 kg Grünfutter am Tag.Zum Wassertrinken müssen sie allerdings ihre Beine weit auseinanderstellen, um mit dem Kopf das Wasser zu erreichen. Erstaunlich, dass ihnen nicht schwindlig wird, wenn sie den Kopf in wenigen Sekunden wieder in die Höhe heben. Eine Meisterleistung. Die Beine sind nur für das Laufen auf festem Grund gut geeignet. Flüsse stellen aber ein unüberwindliches Hindernis dar.Sie erreichen Spitzengeschwindigkeiten bis zu 60 km/h. Giraffen schlafen im Stehen. Nur selten legen sie sich für kurze Zeit hin. In den Savannengebieten leben zahlreiche tag- und nachtaktive Raubtiere, weshalb Giraffen durchgehend wachsam sein müssenEine ausgewachsene Giraffe hat praktisch keine natürlichen Feinde. Nur junge Giraffen müssen größere Raubtiere fürchten. Bei Gefahr stellen sich die jungen Giraffen unter eine ausgewachsene Giraffe. Bei der Geburt fällt ein Giraffenbaby aus zwei Meter Höhe auf den Boden. Das Baby ist dann aber selber bereits ungefähr zwei Meter hoch. Sind Giraffen stumm? Nein, aber Giraffen verständigen sich in einem für Menschen nicht hörbaren Schallbereich mit Frequenzen unter 20 Hz, dem sogenannten Infraschallbereich.Es wurde vom amerikanischen Psychologen Marshall B. Rosenberg (1934–2015) entwickelt und hat sich bereits in Krisengebieten wie in Palästina oder im ehemaligen Jugoslawien bewährt.Beobachten ohne zu urteilen. Daher wirdauch oftgenannt. Die Giraffe ist das Symboltier für die Gewaltfreie Kommunikation. Der lange Hals soll die Weitsicht symbolisieren. Dass sie das größte Herz bei den Landsäugetieren habe, stehe für Mitgefühl.Der christliche Charakter besteht nicht nur in moralischer und gesetzlicher Korrektheit, sondern in dem Besitz und in der Auswirkung der Tugenden. Zusammengenommen stellen sie ein Charakterbild von Jesus Christus dar. Er, der ein großes liebevolles Herz für seine Mitmenschen hatte und sie geheilt, befreit und durch seinen Kreuzestod von Sündenschuld befreit hat.Prahlen wir also nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen, denn dadurch rufen wir nur Kränkungen und Neid hervor.