Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neues Jahr!

zwölf Monate sind erneut wie im Flug vergangen und dieses Mal steht uns nicht nur ein neues Jahr, sondern auch gleichzeitig ein neues Jahrzehnt bevor. Wir blicken auf viele Wochen mit interessanten Beiträgen, wunderschönen Schnappschüssen und spannenden Diskussionen zurück, mit denen ihr myheimat auch im Jahr 2019 Leben eingehaucht habt. Fast 50.000 Beiträge wurden in den vergangenen Monaten veröffentlicht und haben sich mit Geschichten aus allerlei Bereichen des alltäglichen Lebens beschäftigt. Vor allem die Umwelt war ein wichtiges Thema in diesem Jahr, was sich auch bei der erfolgreichsten Kategorie im Jahr 2019 abgezeichnet hat. Beiträge aus dem Bereich Natur, Freizeit und Kultur waren in diesem Jahr besonders beliebt.In diesem Sinne wünscht euch das myheimat-Team schöne und hoffentlich stressfreie Weihnachtstage im Kreis eurer Liebsten und einen guten Rutsch ins Jahr 2020! Wir sind schon jetzt gespannt, welche Beiträge uns in den nächsten Tagen erwarten und wie ihr das Ende des Jahres zelebriert. Sind eure Weihnachtsbäume bereits festlich geschmückt oder wartet ihr bis morgen mit der beliebten Tradition? Ziehen sich bestimmte Bräuche von Jahr zu Jahr, die ganz typisch für eure Heimat sind? Oder gibt es besondere Rezepte, die an keinem Jahr zu Weihnachten oder Silvester fehlen dürfen? Mit Sicherheit würden sich viele myheimatler darüber freuen, wenn ihr mit ihnen teilt, wie ihr die Feiertage verbringt oder ihnen eure festlich geschmückten Bäume zeigt! Wir freuen uns schon sehr darauf, in den nächsten Tagen in euren Beiträgen und Bildern zu stöbern.Herzliche Grüße,Euer myheimat-TeamP.S. Wenn ihr Fragen oder Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr euch jederzeit unter team@myheimat.de an uns wenden.