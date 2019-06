Frauen ticken anders als Männer

Wer beispielsweise zu den Müttern gehört weiß, dass gerade ihre liebevollen und ihrem Kind zugewandten Gefühle dem Kind Geborgenheit schenkt. Kinder wünschen sich eine mütterliche Liebe, die keine Bedingungen stellt, die also nicht an Wohlverhalten oder Leistung gekoppelt ist. Geliebt werden, auch wenn man schlecht gelaunt, bockig, nervig ist - das wünschen sich alle Kinder von ihren Müttern (und Vätern).Die Frau hat also eine andere Ausstrahlung als der Mann.Männer sehen sich oft gern als Helden und als das starke Geschlecht. Sie können besser rational entscheiden und sind beruflich karriereorientiert. Verheiratete Männer verstehen sich als Beschützer ihrer Familien. Während Frauen sich gerne mitteilen und diskutieren, sind Männer eher einsilbig und lösen gern allein ihre Probleme.Wie wunderbar die gegenseitige Ergänzung von Frau und Mann zu erkennen. Gerade, dass Frauen anders ticken als Männer und umgekehrt schenkt einer Beziehung das "gewisse Etwas".