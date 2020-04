Erster Patient aus dem Landkreis an Corona verstorben

Augsburg : Landratsamt |

Aktuell 250 bestätigte Fälle

„Wir haben im Landkreis Augsburg leider einen Menschen durch das Corona-Virus verloren“, teilt Landrat Martin Sailer am Samstagabend mit. Ein 64-jähriger Mann sei an der Lungenkrankheit verstorben. „Unser Beileid gilt den Angehörigen und allen, denen der Verstorbene lieb und teuer war“, so Sailer. Die Zahl der Infizierten beläuft sich aktuell auf 250 Personen. 86 Menschen sind nach der Erkrankung wieder genesen, 315 befinden sich derzeit in Quarantäne und 879 haben die Quarantäne bereits hinter sich.