Audit berufundfamilie: Landkreis Augsburg erhält Zertifizierung als familienfreundlicher Arbeitgeber

Landrat Martin Sailer nimmt Zertifikat entgegen

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das Landratsamt Augsburg erneut für das Zertifikat „audit beruf-undfamilie“ beworben und hatte die Auszeichnung im Dezember 2019 zum dritten Mal in Folge erhalten. Die berufundfamilie Service GmbH der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung unterstützt mit dem Audit das Landratsamt in der kontinuierlichen Verbesserung der Angebote für Beschäftigte mit Familie, beispielsweise in Form von flexiblen Arbeitszeitmodellen. Die Interessen der Arbeitnehmerschaft und die des Arbeitgebers sollen sich dabei in der Balance halten.Das Zertifikat stellt laut berufundfamilie ein Qualitätssiegel für eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik dar. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diese Auszeichnung als einer von deutschlandweit insgesamt 84 Arbeitgebern erneut erhalten dürfen“, sagte Landrat Martin Sailer, der das neue Zertifikat nun entgegennahm. „Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre beruflichen Tätigkeiten mit ihren individuellen Lebensumständen in Einklang bringen können. Indem wir unseren Beschäftigten ein ausgewogenes Gleichgewicht gewähren, ermöglichen wir weiterhin die hohe Qualität der Arbeit, die in unserem Haus geleistet wird.“