"Zurück ins Wasser" - DLRG macht Senioren wasserfit!

Ein Blick in die Ertrinkungsstatistiken der vergangenen Jahre zeigt, dass Senioren eine Hauptrisikogruppe für Ertrinkungsunfällen sind. Hier setzt nun das vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege geförderte Pilotprojekt der DLRG Bayern „Zurück ins Wasser – Gemeinsam Fit im Wasser“ mit seinem innovatives Kurskonzept an. Interesse

In Augsburg werden vom DLRG Kreisverband Augsburg/Aichach-Friedberg e.V. im Rahmen des Pilotprojekts Kurse angeboten, für die noch Kursplätze verfügbar sind.Sie haben Spaß an der Bewegung im Wasser, sind 65 Jahre oder älter, haben schon einmal Schwimmen gelernt und auch gesundheitlich gibt es keine Gründe, die gegen Bewegung im Wasser sprechen? Dann sind Sie bei „Zurück ins Wasser“, dem Präventionsprojekt der DLRG für Senioren genau richtig. Das regelmäßige Schwimmen hält Herz und Kreislauf in Schwung, steigert die Fitness, baut Stresshormone ab, hebt die Stimmung und bringt Sie in einer Gruppengröße von maximal 12 Teilnehmern mit Gleichgesinnten in Kontakt. Darüber hinaus lernen Sie einfach Maßnahmen zur Selbstrettung, z.B. bei einem Wadenkrampf im Wasser. Auch Wasserpflanzen im See sind zukünftig für Sie kein Grund zur Panik.Der DLRG Kreisverband Augsburg/Aichach-Friedberg e. V. startet am Montag, 14.10.2019 mit dem nächsten Kurs. Der Kurs umfasst 12 Abende im Schwimmbad und findet von 19:00 Uhr – 20:00 Uhr im Spickelbad Augsburg statt.Für weitere Informationen und Anmeldung senden Sie eine E-Mail an 65plus@augsburg.dlrg.de oder nutzen die Onlineanmeldung unter https://augsburg.dlrg.de.