Yoga in Augsburg: Die Lange Nacht des Yoga – entspannen, Gemeinschaft, GesundheitDie Lange Nacht des Yoga – entspannen, Gemeinschaft, Gesundheit

Am Samstag, 4. November 2017, findet wieder die Lange Nacht des Yoga in Augsburg statt. Die Lange Yoga Nacht 2017 (#LYN17) bietet auch dieses Jahr wieder ein breites Spektrum an Kursen zu Achtsamkeit, Bewegung, Entspannung und Fitness anbieten: Hatha Yoga, Yoga NewYork-Style. Entspannung mit Mantra-Singen, Therapeutic Touch, Business Meditation, …Zum Vergleich sehen Sie das Vorjahresprogramm hier http://lange-yoga-nacht.de/programm/lange-yoga-nac... Die „Lange Yoga Nacht“ in Augsburg ( http://www.lange-yoga-nacht.de/ - Updates folgen) fand zuletzt im Oktober 2016 im Zeughaus statt. Rund 250 Yogis und Yogas nahmen teil.Die nächsten Veranstaltungstermine sind: 4. Nov 2017 im Hotel Alpenhof, Donauwörtherstr. und 26. Mai 2018, zentral in Augsburg.Die genauen Spielorte und weitere Info folgen in Kürze auf www.bit.ly/LYN1709  ( https://balanceaugsburg.wordpress.com/lange-yoga-n...