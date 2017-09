Wer hat den ältesten Kühlschrank im Landkreis Augsburg?

Augsburg : Landratsamt |

Landkreis startet Suche mit attraktiven Geldprämien in Summe von 5.000 Euro – dem Gewinner lockt eine Prämie von 400 Euro. Mitmachen bis 30. Oktober möglich!

Gib mir ein A+++Ein Kühlschrank arbeitet im Dauerbetrieb: Rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr hält er die Innentem-peratur niedrig und damit die Lebensmittel frisch. Jedoch sind alte Kühlgeräte wahre Stromfresser: Wer auf neue, effiziente Technik setzt, kann gegen-über einem 15 Jahre alten Gerät leicht mehr als die Hälfte der Stromkosten sparen.Und da ein Kühlschrank der besten Kategorie A+++ nicht nur Energie und damit Geld, sondern auch eine beträchtliche Menge des Klimagases CO2 spart, lädt der Landkreis Augsburg zur Suche nach dem ältes-ten Gerät. Dem ältesten, teilnehmenden Modell winkt eine Tauschprämie von 400 Euro bei Ersatz durch ein A+++ Kühlgerät. Insgesamt sind 5.000 Euro im Prämientopf vorhanden, um gleich mehre-ren Energiefressern den wohlverdienten Ruhestand zu gönnen.Mehrere hundert Kilowattstunden jährlich sparenLandrat Martin Sailer betont, dass Klimaschutz im Kleinen anfängt: „Jeder von uns kann einen wichti-gen Beitrag in seinen eigenen 4-Wänden leisten, indem er auf neue, effiziente Haushaltsgeräte ach-tet“. Oft sind noch alte Geräte im Einsatz, die 15 Jahre oder älter sind. Beim Austausch durch ein neues Modell der Effizienzklasse A+++ freut sich die Haushaltskasse. „Die sparsamste Kühl-/Gefrier-Kombination im Jahr 2017 verbraucht nur noch 131 Kilowattstunden (kWh) Strom im Jahr, der schlech-teste aus dem Jahr 2002 ganze 775 kWh“, weiß die Klimaschutzbeauftragte Margit Spöttle als Beispiel zu berichten. Bei durchschnittlichen Stromkosten von 29 Cent pro kWh kommt so eine beachtliche Einsparung von bis zu 186 Euro pro Jahr zustande.Überprüfen lohnt sichDarum lohnt es sich, zu überprüfen, wie alt der Kühlschrank ist. Die Klimaschutzbeauftragte emp-fiehlt generell den Austausch von alten Kühlgeräten ab einem Alter zwischen 10 bis 15 Jahren. Welche neuen Kühlschränke und anderen Haushaltsgeräte besonders sparsam sind, ist den Marktübersichten im Internet unter www.spargeraete.de, www.topgeraete.de, www.ecotopten.de oder www.deutschland-machts-effizient.de zu entneh-men. Parallel zur Aktion hat die Regionale Energie-agentur Augsburg auch die Broschüre „Besonders sparsame Haushaltsgeräte“ aufgelegt (online abruf-bar unter http://www.rea-augsburg.de/informationen/ ).Aktuell können nur noch Kühlgeräte der Effizienz-klassen A+++ bis A+ gekauft werden, wobei A+++ die beste Klasse ist. Die Unterschiede sind sogar innerhalb der gleichen Effizienzklassen groß und zwischen den Klassen noch gewaltiger: Ein A+ Ge-rät kann dreimal so viel Strom verbrauchen wie ein Kühlschrank mit A+++, je nach Größe.So funktioniert die TeilnahmeWer bei der Suche nach dem ältesten Kühlschrank teilnehmen möchte, sendet seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse) sowie Fotos des Kühlschranks und des Altersnach-weises per Post an das Landratsamt Augsburg, Kli-maschutzbeauftragte Margit Spöttle, Prinzregenten-platz 4, 86150 Augsburg oder per E-Mail anumweltpreis@lra-a.bayern.de.Das Alter des Kühlschranks kann anhand der Seriennummer ermittelt werden, welche auf dem Originalkaufbeleg, dem Datenblatt oder der Betriebsanleitung zu finden ist oder alternativ über das Typenschild das meistens im Innenraum an der linken Seitenwand bei den Gemüseschalen angebracht ist.Zugelassen sind nur funktionstüchtige, in Betrieb befindliche Serienmodelle ab 10 Jahren. Selbstbau-ten, reine Gefrierschränke und -truhen sind nicht zugelassen. Die Teilnehmenden verpflichten sich im Falle eines Gewinns, das alte Gerät fachgerecht zu entsorgen und gegen ein neues, hocheffizientes A+++ Gerät zu ersetzen. Die Vergabe der Tausch-prämien erfolgt im Rahmen einer Preisverleihung. Teilnahmeschluss ist der 30. Oktober 2017.