Waldweihnacht der TSG Hochzoll

Augsburg : TSG Augsburg-Hochzoll 1889 e.V. |

Unsere Waldweihnacht findet in diesem Jahr auf unserer Wiese in der Wendelsteinstr. 16a in 86163 Augsburg statt.

Rund um einen wunderschön geschmückten Christbaum treffen wir uns zu unserer traditionellen Waldweihnachtsfeier. Bläser heißen uns herzlich willkommen, Weihnachtslieder und –gedichte und der Besuch des Nikolaus sorgen für leuchtende Augen der Kinder tragen ebenso zur weihnachtlichen Stimmung bei, wie der Geruch von Glühwein und Kinderpunsch sowie leckeren Bratwürstl der Metzgerei Rammelmüller.

Freuen Sie sich mit uns auf die seit Jahrzehnten bei „Groß und Klein“ gleichermaßen beliebte Waldweihnacht, zu der wir auch gerne Nichtmitglieder begrüßen!





Weitere Informationen unter www.tsghochzoll.de, sport@tsghochzoll.de oder Telefon: 0821/6 59 59.