VorBilder - Ein Fotowettbewerb zum freiwilligen Engagement

Nehmen Sie Ihre Kamera und fotografieren Sie Menschen bei ihrem Engagement.Eine fachkundige Jury, bestehend aus Fotografen, Redakteuren und Personen des öffentlichen Lebens, wird dreißig Bilder auswählen, die wir im Herbst dieses Jahres in einer Fotoausstellung in der Stadtbücherei Augsburg präsentieren werden.Darüber hinaus prämieren wir im Rahmen einer feierlichen AusstellungseröffnungUnter www.freiwilligen-zentrum-augsburg.de finden Sie unsere Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen zum Fotowettbewerb.Die Vielfalt des freiwilligen bürgerschaftliche Engagements und des Ehrenamts möchten wir in farbigen und aussagekräftigen Bildern festhalten. Der Fotowettbewerb soll alle Beteiligten anregen, Menschen im Rahmen ihres bürgerschaftlichen Engagements näher zu betrachten und einfühlsam, kritisch oder auch mit Humor im Bild einzufangen. Wenn Bilder eine Geschichte erzählen, ist der Sinn und Zweck erreicht. Wir freuen uns auf Ihre spannenden „Bildgeschichten“!