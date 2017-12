Umfrage: Was motiviert euch, als Bürgerreporter aktiv zu sein?

heute haben wir mal wieder eine Umfrage für euch. Im Rahmen einer Masterarbeit möchte eine Studentin der Universität Stuttgart untersuchen, was Bürgerreporter dazu bewegt, auf Plattformen wie myheimat tätig zu sein. Da ihr als Bürgerreporter stetig sehr viele und tolle Beiträge verfasst, seid ihr die perfekten Teilnehmer, um einer jungen Studentin bei ihrem zukünftigen Abschluss zu helfen.Den Link zur Umfrage findet ihr hier Lasst uns was Gutes tun und ihr bei der Masterarbeit helfen. Die Umfrage dauert nur wenige Minuten und mit eurem Engagement dürften schnell reichlich Teilnehmer gefunden sein. Bei der Umfrage könnt ihr mitteilen, was euch dazu bewegt, als Leserreporter zu agieren.Es wäre also toll, wenn sich so viele wie möglich an der Online-Umfrage beteiligen würden.Unter allen Teilnehmern werden im Übrigen auch zwei Gutscheine von Amazon verlost. Also mitmachen lohnt sich!Liebe GrüßeEuer myheimat-Team