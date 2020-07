STADTRADELN im Landkreis Augsburg auch in Zeiten von Corona sehr erfolgreich

Augsburg : Landratsamt |

451.853 Kilometer – fast zwölf Mal um den Äquator geradelt!

Von 14. Juni bis 4. Juli konnten die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Augsburg wieder bei der internationalen Aktion STADTRADELN Kilometer für das Klima sammeln. Trotz der besonderen Situation aufgrund der Corona-Pandemie war die Aktion auch in diesem Jahr sehr erfolgreich. Drei Wochen lang wurde kräftig in die Pedale getreten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt 453.592 Kilometer haben die 1.823 aktiven Teilnehmer in 146 Teams erzielt. Das bedeutet mit einem Plus von 115.690 Kilometern eine Steigerung von 34 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr.Zu verdanken ist dies auch dem großen Engagement der Schulen, die sich trotz erschwerten Bedingungen durch die Corona-Situation mit Begeisterung am Wettbewerb Schulradeln beteiligt haben. Mit 22.787 gesammelten Kilometern war dabei die Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule Meitingen am erfolgreichsten. Platz zwei ging an das Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß, das insgesamt 18.138 Kilometer erreicht hat. Den dritten Platz konnte sich die Leonhard-Wagner-Realschule aus Schwabmünchen sichern (16.536 Kilometer). Insgesamt erradelten fünf Schulen 60.488 Kilometer.Der Landkreis wertet die zwei Wettbewerbe getrennt voneinander. Unter den teilnehmenden Kommunen belegten der Markt Zus-marshausen (62.090 Kilometer), Königsbrunn (41.242 Kilometer) und Meitingen (39.777 Kilometer) die ersten drei Plätze. Insgesamt legten die STADTRADELN-Teilnehmer (ohne die Schulradler) im Landkreis 350.251 Kilometer zurück. „In diesem Jahr haben erstmals 15 Kommunen aus dem Landkreis am STADTRADELN teilgenommen. Dies und die Rekordbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger zeigen, dass trotz der Corona-Krise das Thema „Radfahren“ immer mehr an Bedeutung gewinnt,“ freut sich Landrat Martin Sailer. Die besten Kommunen, Teams und Einzelradler werden voraussichtlich am 26. Oktober um 17 Uhr im Rahmen einer Abschlussveranstaltung im Landratsamt geehrt.„STADTRADELN ist im Landkreis Augsburg bereits zur Tradition geworden“, freut sich auch der Radverkehrsbeauftragte des Landkreises Augsburg, Jonas Fricke. Die Aktion findet bereits seit 2012 im Landkreis Augsburg statt und die Resonanz wird von Jahr zu Jahr besser. Dabei fügt sich der Wettbewerb hervorragend in die Radverkehrs-Aktivitäten des Landkreises ein. So wurde zum Beispiel im Frühjahr ein Radverkehrskonzept verabschiedet, das speziell den Alltagsradverkehr im Fokus hat. Die Umsetzung ist in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Tiefbau sowie den Städten, Märkten und Gemeinden im Landkreis geplant, denn verantwortlich für die Radwege sind in den meisten Fällen die Kommunen. Im Hintergrund der Planungen hat der Landkreis dabei eine große Zielmarke vor Augen: Bis 2027 soll der Radverkehrsanteil von derzeit 18 auf 23 Prozent gesteigert werden.