Selbstwert

Du bist oft unsicher und möchtest selbstbewusster werden

Dir fällt es schwer, dich selbst zu akzeptieren

Du möchtest dich in einem geschützen Raum mit Gleichgesinnten austauschen

Lerne gemeinsam mit Deiner Gruppe hilfreiche Inhalte und Übungen kennenErhalte Unterstützung und HaltDu bist nicht alleinMax. 10 Teilnehmer, die in der gleichen Situation sind wie duDie Onlinegruppe verläuft über den angegebenen Zeitraum mit immer den gleichen Teilnehmern. Durch diesen Rahmen ensteht ein tiefes Einlassen und Vertrauen.Du bist richtig in der Gruppe, wenn du Interesse an echter Auseinandersetzung mit dir selbst und anderen hast.Voraussetzung für die Seminarteilnahme ist eine stabile Internetverbindung und ein Computer/Tablet mit Webcam und Mikrofon.Jürgen Degner