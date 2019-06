Die Unruhigen Beine:

Restless-Legs treffen sich am

25.06. um 19. Uhr in der Sportgaststätte Viktoria

Sportanlage Süd Augsburg / Haunstetten.

Betroffene und Angehörige so wie Interessierte sind Willkommen.

zum Info und Informations Gespräch.

Was gibt ,s neues zum Thema RLS.



Die Gruppenleiter RLS-SHG