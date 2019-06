Radio SD1 und Tina Schüssler machen Musik für Hilfsbedürftige im „Zum Zwergl“ in Gersthofen

Bald steht wieder das Wochenende vor der Tür. Familien kommen zusammen und genießen ein nettes und ruhiges Beisammensein. Was ist jedoch mit den Menschen, die alleine sind? Oder Menschen die kein eigenes Zuhause haben oder kein Geld besitzen um sich ein Essen zu leisten? Das „Zum Zwergl“ in Gersthofen, Radio SD1 und Rock Sängerin Tina Schüssler mit ihrem Bandgitarristen Aaron Hoffmann, werden diesen Sonntag für diese Menschen ein schönes kostenloses Grillfest vorbereiten und für unvergessliche musikalische Stimmung sorgen.

Am Sonntag, den 16. Juni, wird es wieder einen besonderen Sonntag für Hilfsbedürftige geben. Ab 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr, wird im „Zum Zwergl“ in Gersthofen, Donauwörther Str. 3, ein kostenloses Grillfest für Leute, die sonst alleine Brotzeit machen müssen gesponsert. Besitzer und Koch Alexander Cochran zeigt vollen Einsatz. An immer einem Sonntag im Monat, kocht er kostenlos für Hilfsbedürftige ab 12 Uhr auf seine Kosten. Gerne dürfen auch Menschen denen es gut geht dazu kommen und den Preis, was er zahlen möchte selbst bestimmen.Alexander Cochran freut sich ganz besonders, denn unter seinem Motto: „Einmal ohne Sorgen essen können, in einem schönen Ambiente mit netter Gesellschaft!“, konnte er ab 15 Uhr einen exklusiven Gast finden. Er bekommt nämlich prominente Unterstützung von der Augsburger Landkreisbotschafterin und Sängerin Tina Schüssler. Sie wird mit ihrem Gitarrist Aaron Hoffmann für ausgelassene Stimmung sorgen und ein kleines privates Konzert geben. Sie setzt sich 365 Tage im Jahr für soziale Projekte ein und unterstützt viele Hilfsorganisationen. Zudem ist Schüssler die offizielle Patin und Botschafterin der Bayerischen Krebsgesellschaft, des Bayerischen Kinderschmerzzentrums am Klinikum Augsburg, des Mutter-Kind-Zentrums, des Deutschen Roten Kreuzes und der DKMS.Am Sonntag ist JEDER herzlich eingeladen. Miteinander einen schönen Tag verbringen, gutes Essen und ein kühles Getränk genießen, inmitten bester Gesellschaft. Auch Petra Riedel von RADIO SD 1 freut sich, dem ZWERGL-Team mit voller Power unter die Arme zu greifen. „Wir hatten am Ostersonntag schon vollen Power und nun ist es schon das dritte Mal in Folge mit Tina und Aaron.“Hier geht’s zum Radio SD1 Interview:Wer sich mit Ideen, Geschenken oder Spenden einbringen möchte, darf sich gerne melden unter: tina@tina-schuessler.de