Oster-Krimiwanderung mit Hund

Augsburg : Haunstetter Wald |

Mögen Sie Krimis und rätseln dabei fieberhaft mit, wer der Täter sein könnte?



Wie wäre es, wenn Sie sich gemeinsam mit ihrem Hund einmal als Ermittler auf die Spurensuche begeben und den Verbrecher am Ende überführen? Erleben sie lustige Spiele mit ihrem Hund. Gemeinsam mit anderen Mensch-Hunde‐Teams erleben sie ein lustiges und spannendes Abenteuer. Das nicht nur Sie sondern auch ihren Hund glücklich macht.



Zur Lösung des Falles benötigen wir ca 2,5 - 3 Stunden.

Die Mensch-Hunde Teams legen eine Waldwanderung (leicht) mit ca 4,5 km länge zurück.



Am Parkplatz angekommen bekommt jedes Team noch eine kleine Osterüberraschung.



Pro Mensch-Hunde Team kostet der "Dienstausweis" 30 €

Begleitpersonen sind frei.



Anmeldungen bei:



Marina unter 0178 4728233



Oder über die Facebook Seite

oder die Homepage von "Schmatzmahl" Hundeernährungsberatung





Unser Oster-Krimifall:



Wo ist Berta?

Das Lieblingshuhn des Osterhasen ist verschwunden

Nur noch ein paar Tage bis zum Osterfest und Berta, die Lieblingshenne des Osterhasen, ist verschwunden. Das ist eine Tragödie! Berta war aber nicht nur die Lieblingshenne, sondern als erste Chefhenne auch für den ganzen Ablauf im Hühnerstall verantwortlich.

Wo könnte Berta sein? Wer hat sie gesehen? Wurde sie etwa vom Koch als Suppenhuhn verwendet, oder war es der Fuchs, der sich ein Festmahl gegönnt hat?

Das ganze Hühnerhaus ist in Aufruhr und der Osterhase verzweifelt - wie soll Ostern stattfinden, wenn Berta nicht da ist? Was soll er nur ohne Berta tun?

Helfen Sie und Ihre Schnüffelnase, den mysteriösen Fall zu lösen.

Melden Sie sich in der Dienststelle von "Schmatzmahl", um noch heute in die „SOKO Wuff - Berta vermisst“ aufgenommen zu werden.