Augsburg : Landratsamt |

Neue Einsteigerrunde startet im März 2021

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt in vielen Betrieben zunehmend an Bedeutung – sowohl im gesetzlichen als auch im freiwilligen Bereich. Die Zertifizierung ÖKOPROFIT leistet dabei Hilfestellungen und begleitet Unternehmen auf dem Weg zum nachhaltigen Wirtschaften. Im Mittelpunkt steht bei ÖKOPROFIT neben ökonomischen und ökologischen Vorteilen und Verbesserungen der Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden.In acht gemeinsamen Workshops sowie vier individuellen Beratungsterminen erarbeiten die ÖKOPROFIT-Teilnehmerinnen und-Teilnehmer praxisnahe Verbesserungsmaßnahmen, die gleichermaßen dem Umweltschutz zugutekommen und die Betriebskosten senken.Die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg sowie die Stadt Augsburg haben so über viele Jahre ein starkes Netzwerk von Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen aufgebaut und große Energieeinsparungen bewirkt. Am 3. März, von 13 bis 16 Uhr, beginnt die neue Einsteigerrunde – zunächst digital. Kurzentschlossene Unternehmen aus dem Landkreis Augsburg können sich noch bis zum 28. Februar anmelden. Betriebe mit über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kostet die Teilnahme und Zertifizierung 5.080 Euro (netto), Betriebe mit unter 20 Mitarbeitern zahlen 3.780 Euro (netto). Ansprechpartnerin im Landratsamt Augsburg ist Martina Keßler unter Wirtschaftsfoerderung@LRA-a.bayern.de.