Die Unruhigen Beine Restless-Legs,

treffen sich am 26.03. um 10. Uhr im

Gruppenraum des Gesundheitsamtes,

Karmelitengasse 11. zum Erfahrungsaustausch

mit Diskussion Schwerpunkt Canabis Therapie,

wer hat erfahrung oder schon propiert.

so wie info zur Betreffenden mitgliedsversammlung mit

anschliesendem Seminar in München.



Die Gruppenleiter RLS-SHG