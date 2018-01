Nähmaschinenkurs - inklusiv

Nähen mit der Nähmaschine - Schnupperkurs

10.März 2018 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr17. März 2018 von 14.00 Uhr bis 16.00 UhrVerbraucherService Bayern im KDFB e.V.Ottmarsgäßchen 1086152 AugsburgDie Offene Behindertenarbeiter der Malteser bietet in Kooperation mit dem VerbraucherService Bayern einen Schnupperkurs zum Thema Nähen mit der Nähmaschine an. Im Rahmen der Veranstaltung stellt jeder Teilnehmer ein Kissen mit Bezug her. Der Kurs beinhaltet zwei Termine und setzt keine Vorkenntnisse voraus.Herzlich eingeladen sind Menschen mit und ohne Behinderung. Die Räumlichkeiten sind geeignet für Rollstuhlfahrer.Die Teilnahme ist nach Anmeldung möglich (Tel. 0821 485775 oder Email begegnungshaus.augsburg@malteser.org).Bitte bringen Sie Stecknadeln, Nähnadeln und Nähfaden mit.Es wird ein Unkostenbeitrag von 30 Euro erhoben. Dieser beinhaltet Material und Kursleitung (bei erhöhtem Pflege- und Betreuungsbedarf Unkostenbeitrag nach Absprache).Bei Bedarf steht ein Fahrdienst zur Verfügung.