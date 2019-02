myheimat-Gewinnspiel: Feiert mit uns das "Frühlingserwachen"

Mitmachen und gewinnen!

der Winter ist so gut wie vorbei und endlich setzt sich die Sonne wieder durch. Die letzten Tage konnte man die Winterjacke zu Hause lassen und draußen bedenkenlos Sonne tanken. Auch die ersten Frühlingsboten sind bereits zu finden. Schneeglöckchen und Krokusse fangen langsam an zu blühen und bringen wieder ein bisschen Farbe in den Garten. Und das ist die perfekte Gelegenheit, um ein neues Gewinnspiel zu starten.Seid ihr auch froh darüber, dass die kalte Jahreszeit so langsam zu Ende ist? Endlich kann man wieder draußen in der Sonne sitzen, die Vögel zwitschern hören und vielleicht sogar schon das erste Eis genießen. Die Natur erwacht langsam aus ihrem Winterschlaf und wir können momentan das "Frühlingserwachen" beobachten.Und dieses Erwachen wollen wir auf myheimat festhalten. Greift zur Kamera und zeigt uns, wie der Frühling langsam zurückkommt. Blumen, Sonnenstrahlen oder die erste Fahrradtour - wie sieht bei euch das " Frühlingserwachen " aus?Diesmal gibt es für die drei Gewinner jeweils einen Gutschein, der beieinlösbar ist. Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr eure Schnappschüsse oder Bildergalerien hochladen und das Stichwort "" vergeben. Die myheimat-Jury wird dann unter allen Teilnehmern die in ihren Augen schönsten Fotos auswählen. Teilnahmeschluss ist der. Zu gewinnen gibt es:(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)Chancen auf den Gewinn hat jeder zum Thema “” passende Beitrag.Klappt nicht? Dann direkt aufklicken.