myheimat-Gewinnspiel: Erzähl doch mal... Was bedeutet Besinnlichkeit für dich?

Teilnehmen und gewinnen

Beitrag hochladen:

in ganz Deutschland ist das Weihnachtsfieber ausgebrochen. Die Weihnachtsmärkte, versprühen auch dieses Jahr wieder festliche Stimmung und läuten die Adventszeit ein. In vielen Regionen konnte man sich sogar schon über den ersten Schnee freuen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja dieses Jahr endlich wieder weiße Weihnachten Die Vorweihnachtszeit wird bekanntlich auch gerne mal als die besinnlichste Zeit des Jahres umschrieben. Da haben wir uns gefragt - was versteht man eigentlich unter Besinnlichkeit? Die Vorstellungen können hier ganz schnell auseinander gehen. Aus diesem Grund haben wir uns für euch ein neues Gewinnspiel überlegt: Erzähl doch mal... was bedeutet Besinnlichkeit für dich?Um am Gewinnspiel teilzunehmen, verfasse einfach einen Beitrag, in dem du uns erzählst, was Besinnlichkeit für dich persönlich bedeutet und versieh ihn mit dem Stichwort " Besinnlichkeit ". Unter allen Beiträgen, die bis zum 27.12.2017 hochgeladen werden, wird die myheimat-Jury die Gewinner auslosen. Wichtig: Es werden nur Beiträge mit mindestens 1000 Zeichen berücksichtigt! Zu gewinnen gibt es:Amazon-Gutschein im Wert von 50 EuroAmazon-Gutschein im Wert von 25 EuroAmazon-Gutschein im Wert von 15 Euro(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)Klappt nicht? Dann direkt aufklicken.PS: Wir suchen parallel auch die schönsten Bilder vom Weihnachtsmarkt . Hier geht es zum Gewinnspielbeitrag: