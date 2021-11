Meins wird Deins – Jeder kann Sankt Martin sein!

Start der bundesweiten Kleiderteilaktion von aktion hoffnung und Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ in Kindertagesstätten, Schulen und Familien

Der Gedenktag des Heiligen Martin am 11. November bildet jedes Jahr den Startpunkt zur Kleiderteilaktion „Meins wird Deins“. Diese wird seit 19 Jahren durch die aktion hoffnung in Kooperation mit dem Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ durchgeführt. In den kommenden Wochen sind Kindertagesstätten, Schulen, Pfarrgemeinden und Privatpersonen eingeladen, gut erhaltene Kleidung zu spenden. Die Erlöse der diesjährigen Aktion kommen der medizinischen Versorgung von Kindern und ihren Müttern im Südsudan zugute.Die Aktion „Meins wird Deins“ hat sich in den letzten Jahren zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt: jährlich unterstützen zahlreiche Gruppen aus Kindertagesstätten, Schulen und Pfarrgemeinden die Teilaktion und spenden gut erhaltene Kleidungsstücke. Damit gelingt es, bereits Kinder und Jugendliche für einen sinnvollen Umgang mit der Ressource Kleidung zu sensibilisieren und so früh einen Grundstein für mehr Bewusstsein im Bereich der Nachhaltigkeit zu setzen. Ganz besonders sind auch in diesem Jahr Familien eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen.Im letzten Jahr haben sich 875 Kitas, Schulen, Pfarreien und auch Privatpersonen an der Aktion beteiligt und 15.222 kg Kleidung gespendet.Jahr für Jahr kommen die Erlöse und Geldspenden aus der Kleiderteilaktion einem ausgewählten Projekt zugute. Heuer steht die Gesundheit von Kindern und ihren Müttern im Südsudan im Mittelpunkt der Hilfe. Das Gesundheitswesen im Südsudan ist völlig mangelhaft, es fehlt im ganzen Land an Gesundheitseinrichtungen, Medikamenten und medizinischem Personal. Darunter leiden vor allem Kinder, Schwangere und Mütter; die Müttersterblichkeitsrate ist einer der höchsten weltweit, eines von zehn Kindern stirbt vor seinem fünften Geburtstag. Die aktion hoffnung und das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ wollen hier helfen. Nach dem Verkauf der Kleiderspenden stellt die aktion hoffnung einen Anteil der Erlöse dem Projekt zur Verfügung. So wird ein Beitrag geleistet, dass in den Krankenhäusern in Mapuordit und in Wau im Südsudan jährlich tausende Kinder und Frauen versorgt werden können. Bereits ein oder zwei sehr gut erhaltene Kleidungsstücke tragen zur Unterstützung bei. Alle Kleiderspenden werden im Eine Welt Zentrum in Ettringen sortiert und dann für den Verkauf in den VINTY’S-Secondhand-Shops bereitgestellt.Aktionsteilnehmer außerhalb des Einzugsgebietes der aktion hoffnung werden gebeten, die gespendete Kleidung in Kartons verpackt an das Eine Welt Zentrum der aktion hoffnung, Augsburger Straße 40 in 86833 Ettringen zu senden. Falls die Finanzierung des Paketversandes für eine Einrichtung nicht möglich ist, können kostenlose Paketlabels per E-Mail (lena.tuschl@aktion-hoffnung.de) angefordert werden.Eine direkte Abgabemöglichkeit der Kleiderspenden besteht in:Augsburg:VINTY‘S-Secondhand-Modeshop der aktion hoffnung, Oberer Graben 4, 86152 AugsburgEttringen:Eine Welt Zentrum der aktion hoffnung, Augsburger Straße 40, 86833 EttringenNürnberg:VINTY‘S-Secondhand-Modeshop der aktion hoffnung, Fürther Straße 74, 90429 NürnbergWeitere Informationen, Aktionsflyer und Arbeitsmaterialien auf der Homepage unter www.aktion-hoffnung.de und www.sternsinger.de Videoclip zur Aktion