Malkurs „Experimente mit Farbe und Fläche - Stiften und Linien"

Augsburg : Albaretto, Marthin-Luther-King-Straße 4, 86156 Augsburg |

„Experimente mit Farbe und Fläche - Stiften und Linien“ – so heißt der neue Kurs der bekannten Künstlerinnen Gertraud Schön und Verena Kandler.

Die Künstlerinnen

Die Kurstermine: jeweils dienstags am 10., 17., 24. und 31. Juli sowie am 7. August. Beginn ist immer um 14 Uhr. Die Kursdauer beläuft sich auf circa zwei Stunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Rezeption von Haus 1 im Albaretto, Luther-King-Straße 4a.Wie die Künstlerinnen mitteilen, seien für den Kurs keine Vorkenntnisse erforderlich. Materialien sind vorhanden. Selbstverständlich können aber auch eigene mitgebracht werden.Der Kurs mit seinen fünf Terminen kostet insgesamt 50 Euro. Auch Einzeltermine seien möglich, betonen die Kursleiterinnen. Anmeldung und Fragen unter der Telefonnummer 0821/4480450 oder per E-Mail unter gschoenart@arcor.de oder verena.kandler@t-online.de.Gertraud Schoen baut in ihren Bildern künstlerisch geschickt Gegensätze auf, verbindet sie mit Geist, Energie, Sinnlichkeit, Poesie und Realität. Der Mensch und die Natur stehen im Mittelpunkt ihres Schaffens, aber auch die Abstraktion, bei der zuweilen auch detaillose „Körper-Landschaften“ entstehen. Mal als hingeworfene Skizze, ein andermal als bloße Kontur oder als verwischte Farbfläche.Verena Kandler hat sich in den letzten Jahren einen eigenen, illustrativen Stil entwickelt, der sich durch starke Farbkontraste, intensive Farbwirkung und plakative Ästhetik auszeichnet. Dabei arbeitet sie mit verschiedenen Techniken, Materialien und Präsentationsformen. Die Themen ihrer Arbeiten reichen von sozialkritischen Fragestellungen bis hin zu grafischen Darstellungen und Projekten mit aktivistischem Hintergrund.