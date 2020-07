Landkreisgesichter gesucht

Augsburg : Landratsamt |

Landkreis veranstaltet Casting für ALLE

Für viele Menschen im Augsburger Land haben sich aufgrund der aktuellen Situation die Pläne für die Sommerferien zerschlagen. Der Landkreis Augsburg startet deshalb im Zuge der Kampagne „für ALLE – für dich. für mich. für uns.“ ein ganz besonderes Casting. Gesucht werden Familien mit Kindern und Paare unterschiedlichen Alters, die gerne vor der Kamera stehen und Lust haben, einen Tag als Fotomodelle an verschiedenen Orten in der Region von der Landkreisfotografin Julia Pietsch abgelichtet zu werden. Die Shootings finden an individuell vereinbarten Tagen in den Sommerferien zwischen 10. August 2020 und 6. September 2020 statt. Bewerbungsschluss ist Freitag, der 31. Juli 2020. Die entstandenen Bilder werden für Borschüren, Werbematerialien sowie die Internet- und Social-Media-Auftritte des Landkreises verwendet. Als Dankeschön gibt es drei individuelles Fotoshootings im Augsburger Land zu einem frei wählbaren Zeitpunkt im Wert von je 750 Euro zu gewinnen.„Wir suchen sympathische Menschen, die im Landkreis Augsburg wohnen und gerne die schönen Seiten unserer Heimat präsentieren möchten. Um die vielfältigen Themen des Landratsamtes, vom Jugendamt bis hin zur Seniorenberatung, aber auch des Landkreises als Tourismusregion abzudecken, suchen wir verschiedene Persönlichkeiten von Jung bis Alt“, so Landrat Martin Sailer.Bewerbungsmöglichkeiten, weitere Informationen zum Casting sowie die Teilnahmebedingungen finden Interessierte unter https://landkreis-fuer-alle.de/fuer-meine-freizeit/foto-casting/