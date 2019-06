Krimiwanderung mit Hund

Augsburg : nähe Krankenhaus |

Es geschah am helllichten Tag - Mord auf der Maibockjagd



Auf der diesjährigen traditionellen Maibockjagd wurde eine Leiche gefunden. War es ein tragischer Unfall, Selbstmord oder sogar Mord?

Was könnte das Motiv gewesen sein und wer könnte Interesse daran haben, einen Jagdgenossen auf die Seite zu schaffen?



Vielleicht wegen des Zwölfenders, den ein Teilnehmer ins Auge gefasst hat? Oder stecken ganz andere Absichten dahinter?



Finden Sie es gemeinsam mit uns heraus und helfen Sie der "Soko Wuff" mit ihrem eigenen "Diensthund" beim Lösen des Falls.



Melden Sie sich noch heute in den Dienststellen von "Schmatzmahl" um sich Ihren Dienstausweis zu sichern. (www.schmatzmahl.de) oder 0178 4728233



Dienstbeginn ist am 30.6. um 10 Uhr in Haunstetten.

(genauer Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.



Dienstausweis pro Mensch-Hunde Team kostet 30€.



Wir werden uns im Wald und immer an Wassernähe aufhalten. So kann der Fall auch problemlos bei heißem Wetter gelöst werden.



Bitte plant ca 3-4 Stunden ein.



Los geht´s ich freu mich auf Euch