Kleine Briefe, große Geste

Augsburg : Landratsamt |

Heimaufsicht organisiert Postaktion für Seniorenheime

Noch immer macht es die Corona-Pandemie nötig, dass wir einander nach Möglichkeit fernbleiben und zwischenmenschliche Kontakte bestmöglich vermeiden. Von diesen Grundregeln, die das private und öffentliche Leben nun bald seit einem Jahr prägen, sind neben den Kindern und Jugendlichen in erster Linie auch die Seniorinnen und Senioren betroffen, die es ganz besonders vor dem Virus zu schützen gilt. „Die Vereinsamung vieler Menschen ist eine der schlimmen Folgen der Pandemie, deren Auswirkungen zwar kaum zu beziffern, aber dadurch nicht minder besorgniserregend sind. Wir machen uns viele Gedanken darüber, wie wir trotz der Kontaktreduzierungen Wege eröffnen, auf denen sozialer Austausch stattfinden kann“, sagt Landrat Martin Sailer.Einen neuen Ansatzpunkt für zwischenmenschlichen Kontakt schafft nun die Heimaufsicht im Landratsamt mit einer Aktion, die die Menschen im Landkreis kontaktlos, aber dennoch sehr persönlich zusammenführen kann. „Wir laden unsere gesamte Landkreisbevölkerung dazu ein, unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in den Senioreneinrichtungen mit einem kleinen Brief eine Freude zu machen“, erklärt der Landrat. Wie die Heimaufsicht berichtet, mache die anhaltende Isolation den Bewohnerinnen und Bewohnern der Pflegeeinrichtungen schwer zu schaffen. Das Inhaltliche sei dabei nachrangig: „Eine Geschichte aus dem persönlichen Alltag, ein paar nette Zeilen über die eigenen Hobbies, die Familie oder einfach ein paar hoffnungsvolle Worte für die Zukunft reichen völlig aus, um einem Mitmenschen in schwieriger Lage etwas aufzumuntern“, so Sailer. Eine ebenso schöne Geste sei ein selbstgemaltes Bild, eine Zeichnung oder eine Bastelei.„Mit dieser Aktion geht es uns darum, unseren Seniorinnen und Senioren zu signalisieren, dass wir sie nicht alleine lassen“, erklärt der Landrat weiter. Im besten Falle entstünden daraus dauerhafte Brieffreundschaften.Wer sich an der Postaktion beteiligen möchte, darf seine Einsendung ab sofort postalisch an die Heimaufsicht im Landratsamt Augsburg senden – auf Wunsch kann gerne vermerkt werden, wenn die Zusendung in einer bestimmten Einrichtung ankommen soll. Die Post wird anschließend in den Pflegeeinrichtungen im Landkreis verteilt. „Mein verbindlicher Dank gilt allen, die sich einen Moment Zeit nehmen und diese Chance ergreifen, um einer Mitbürgerin oder einem Mitbürger ohne großen Aufwand eine echte Freude zu bereiten“, sagt Landrat Martin Sailer.