Isländische Maschen - Der bunte Strickkurs für Männer

Stricken ist ein nachhaltiger Trend und der perfekte Ausgleich zum Alltag. Gleichzeitig kann man etwas eigenes schaffen und seinen persönlichen Style entwickeln. Besonders das isländische Stricken bietet unendlich viele Möglichkeiten an Farben und Mustern und lässt keine Wünsche offen. Die besondere isländische Schurwolle ist perfekt für wärmende Outdoor Kleidung.



In meinem Workshop sind Anfänger als auch Fortgeschrittene herzlichen Willkommen. Ich vermittele euch an diesem Tag die Basics vom Anschlag bis hin zum mehrfarbigen Stricken. Während die Anfänger die Grundlagen erlernen und sich an ihrer ersten Mütze versuchen, können sich die Fortgeschrittenen das perfekte Set stricken aus Mütze & Handschuhen oder Stirnband.

Infos zu Islandwolle

verschiedene Maschenanschläge

rechte- und linke Maschen

Randmaschen

Muster stricken (Kraus, Bündchen, Perlmuster, Schachbrett)

Maschenprobe erstellen und Maschenanzahl berechnen

In der Runde stricken

In der Runde Zu- und Abnehmen

mehrfarbig stricken

verschiedene Abkettmöglichkeiten

Rundstricknadeln oder ein Nadelspiel in 4,5mm und 5,5 mm Schere

Stopfnadel

Maschenmarkierer

Stift und Block

Taschenrechner

Maßband

Samstag, 06. Oktober 2018Insgesamt 8 Stunden08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 UhrAkademie der HWK SchwabenSiebentischstraße 52 – 5886161 AugsburgRaum Akademie 0.03In der Mittagspause kann man das breite Angebot der hauseigenen Kantine nutzen.Sämtliche Utensilien können auch für die Dauer des Workshops zur Verfügung gestellt werden. Leihgebühr beträgt 5,00 €.Jeder Teilnehmer erhält ein Handout mit allen beschriebenen Schlüsselthemen zu Beginn des Workshops. Ebenfalls enthalten ist die Strickanleitung und das Muster.max. 8 Teilnehmer68,00 EUR pro Teilnehmer inkl. Material für ein Accessoire(Für jedes weitere Accessoires fallen je 10 EUR Materialkosten an)Ich bringe eine große Auswahl an verschiedener Wolle und Farben mit aus der die Teilnehmer wählen können. Bei speziellen Wünschen bitte ich um rechtzeitige Rücksprache bis spätestens zwei Wochen vor Kursbeginn.FB Strickdesign & HandwerkskunstFlorence Babik, Obere Bergstraße 6, 86757 WallersteinMobil: +49 176 808 588 04E-Mail: info@florencebabik.comWeb: www.florencebabik.com